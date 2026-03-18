3月31日よりTBS／MBSで放送がスタートするドラマイズム『失恋カルタ』の場面写真と予告映像が公開された。 参考：『失恋カルタ』に若林時英、阿部顕嵐ら出演梅澤美波×西垣匠×加藤小夏のキービジュアルも 梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠、加藤小夏がトリプル主演を務める本作は、芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして失恋の孤独や恋愛の瞬間を書き、イラストレータ