カメラを使わないテレビ電話アプリ『POPOPO』が、3月18日15時よりサービスを開始した。あわせて、運営元のPOPOPO株式会社の取締役にGACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が就任したことが発表された。 （関連：【画像】新SNS『POPOPO』とは何か5つの機能を解説） 『POPOPO』は、スマートフォン向けの通話アプリ。カメラや特別な準備を必要とせず、会話をするだけでプロ監督監修のカメラワークが自動生成