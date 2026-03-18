日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円７６～７８銭と前日に比べ４６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円９９～０３銭と同０２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５２６～２７ドルと同０．００３２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS