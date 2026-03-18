（台北中央社）古屋圭司衆院議員（自民党）が国際フォーラムで提案した、自衛隊の音楽隊と台米の軍楽隊の3者によるジョイント音楽会の開催について、台湾では複数メディアが取り上げるなど期待を集めている。軍事関係の専門家は、交流を通じ、台湾が外交関係を持たない他国との間に信頼できるパイプを築けるとの見方を示した。超党派議員連盟、日華議員懇談会（日華懇）会長の古屋氏は16日、台北市内で行われた「玉山論壇」で基調