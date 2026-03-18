（台北中央社）台湾の非政府組織（NGO）中華文化総会は17日、英語名称を「National Cultural Association of Taiwan（NCAT）」に改称し、旧名称にはなかった「Taiwan」の文字を新たに追加した。国際的な識別性を高める狙いがある。同会は1967年、当時の蒋介石総統によって「中華文化復興運動推行委員会」として設立。90年に社団法人民間団体として登記し、2010年に現名称となった。台湾文化の実力強化や文化を通じた国際交流などを