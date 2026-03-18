今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第118回（2026年3月18日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）司之介はヘブンの秘密を隠しておけるか帝大をクビになったヘブン（トミー・バストウ）。「終わり人間」と落ち込んでい