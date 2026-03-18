【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の正源司陽子が、4月3日より放送開始となるTVアニメ『スノウボールアース』の宣伝大使に就任した。 ■番組へのVTR出演、SNS上での企画動画の公開が決定 小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載され、4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品『スノウボールアース』（辻次夕日郎・著）。3月12