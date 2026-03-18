【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが主宰するあらたなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして注目を集める“ふみの”の素顔に迫る3ヵ月連続撮り下ろし特番『シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～』が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にてオンエアされる。 ■2ndシングル「ホットライン」のMV撮影にも密着 ガールズ