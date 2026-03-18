【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが3月18日にコンセプトEP『C.U.T』をリリース。これを記念して本作に収録されている「Hanamushiro」「Remember」「UPSIDE DOWN」のリリックビデオを3月18日21時に同時公開する。 ■これでEP収録全6曲のリリックビデオが公開 本作は、yamaが自身の活動のなかで見つけた音楽やルーツに特化したEP。先行シングル「TWILIGHT」「End roll」「蛹」はすでにリリックビデオが公