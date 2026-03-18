野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日（日本時間18日）、アメリカ代表がベネズエラ代表に2－3で敗戦。2大会連続の準優勝となった。試合後には、米メディア『ジ・アスレチック』が敗戦の要因を分析。過去最強と名高いメンバーを揃えながらも振るわなかった、自慢の強力打線について言及した。 ■2大会連続の決勝敗退 今大会のアメリカ代表は、主将にアー