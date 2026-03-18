“なにわのブラックダイヤモンド”の愛称で親しまれるグラビアアイドル・橋本梨菜が、17日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』に出演。10年続けた“日本一黒いグラドル”引退の理由を告白した。【映像】努力の結晶…衝撃の美ボディショットを大公開17日放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典が