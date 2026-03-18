STARTO ENTERTAINMENTは18日、Xのリーガル公式アカウントにて、嵐のツアーに関連した偽サイトやタレントの“なりすまし”が発生していると報告。アカウントの注意を呼びかけた。【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を投稿で「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」とし、現在開催中の嵐のツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」に関連して、「公式生配信を騙る偽サ