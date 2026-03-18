ももいろクローバーZのライブをVRで楽しむ『「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest VRシアター』が4月18日、19日に大阪で開催される。【写真】ラジオで結婚を生報告笑顔でZポーズをする佐々木彩夏『「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest VRシアター』は、ももいろクローバーZが、2025年11月8日に千葉・幕張メッセにて開催したファンクラブ限定ライブ『ANGEL EYES限定イベント2025』の第2部『MCZ Neo Galaxy Tou