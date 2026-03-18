7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、あす19日放送の日本テレビ系「THE 突破ファイル『空港税関＆交番×草薙バイトコラボ 極悪犯を絶対に逃がすな2 時間SP』」（後7：00〜後21：00）に出演。道枝のほか、俳優の草刈民代、佐々木美玲を解答者に迎えた突破劇盛りだくさんの2時間SPに仕上がっている。【番組カット】綺麗…！華やかな装いで登場した草刈民代絶体絶命のピンチを知恵とひらめきで突破する同番組。道枝は、難解な