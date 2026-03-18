中国メディアの快科技によると、2月の中国の乗用車小売平均価格は18万元（約414万円）だったことが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会の崔東樹（ツイ・ドンシュウ）秘書長がこのほど公表したデータで分かった。ブランド別の乗用車小売平均価格は、合弁ブランドが17万3000元（約397万9000円）、新勢力ブランドが25万9000元（約595万7000円）、自主ブランドが12万7000元（約292万1000円）だった。乗用車小売平均価格は、202