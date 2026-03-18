日向坂46の正源司陽子が、アニメ『スノウボールアース』（4月3日放送）の宣伝大使に就任した。あわせて宣伝大使就任コメント動画が公開された。【動画】めっちゃ可愛い！アニメ宣伝大使に就任した日向坂46正源司陽子■日向坂46・正源司陽子コメントこの度『スノウボールアース』の宣伝大使に就任いたしました！この『スノウボールアース』という作品は、めちゃくちゃ面白いです！！キャラクターそれぞれに守りたいものがあった