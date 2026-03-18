中国国家発展改革委員会はこのほど、新たに13件の象徴的な重要外資プロジェクトを導入する計画を発表し、総投資額は134億ドルに達しています。 新たに入選したプロジェクトは主に、電子製造や化学工業、自動車、機械など製造業に集中しており、産業クラスターの発展の加速を後押しするものと期待されています。 国家発展改革委員会は今年、初めて物流案件を新たな象徴的な重要外資プロジェクトリストに組み入れ、バイオ医薬などの