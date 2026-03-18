この記事をまとめると ■5代目ルーチェはセダン全盛期に生まれたマツダのフラッグシップモデル ■高剛性ボディとマルチリンクサスで優れた走行性能を実現した ■「広島のベンツ」と称されたがRVブームで販売は伸び悩んだ セダン黄金期を象徴する１台 セダンが売れなくなって久しい。しかし乗用車の基本はやっぱり4ドアセダンだろう。 セダンは、人と荷物を余裕をもってのせられて、街なかから郊外、ときに高速道路をスイスイ走