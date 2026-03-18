生活家電などを手がけるライフオンプロダクツ（大阪市）は、「Life on Products」ブランドから、「スリムアイスカイロ LCAEA022」を2026年3月25日に発売する。前年モデルと比べプレート面積約2倍スリムなコンパクトボディーに冷却プレートを備え、首や手首などの熱さを感じる場所に直接当てることで効率的にクールダウンできるほか、冬季は温モードで素早く発熱し、指先などをしっかりとあたためられる。ダブルクリックで電源オン