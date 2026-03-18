BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から5人組グループ・VIBY（バイビー）がデビューする。それに先立って、オリコンニュースでは、メンバー（IO（19）、RENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）） にインタビューを実施。5人の魅力に迫った。【動画】VIBYプレデビュー曲「恋におちたら」MV■