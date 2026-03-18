アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が、Netflixで2026年3月19日に世界独占先行配信されることを記念して、木村泰大監督オフィシャルインタビュー【前編】が公開された。【画像】馬の作画やばい！公開された『ジョジョ』第7部の場面カット■大事なのは、ジョニィとジャイロのバディ感――木村監督はアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』（以下、『黄金の風』）に続き、アニメ『スティール・ボール・ラ