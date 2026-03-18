小説＆漫画『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』が、2026年にアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアル、メインキャストが発表された。主人公・リン（小鳥遊倫）役は徳井青空、ヴィル役は小野友樹が担当する。【画像】ヒロインめっちゃ可愛い！公開されたキャラ設定画■原作者：米織先生コメントこの度『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』がアニメ化されることになり、