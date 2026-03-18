元AKB48で俳優の前田敦子（34）が、17日発売の『月刊ヤングマガジン』4号（講談社）の表紙に登場している。【写真】大人の色気ダダ漏れ…過去最大露出に挑戦した前田敦子2月13日に14年ぶりとなる写真集『Beste』（ベステ）をリリースした前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた節目に、「これが最後」「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦した意欲作となっている。今回は、