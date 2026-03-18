フジテレビは27日、新説コント特番『親切紳士』（深0：55）を放送する。本番組は、新しい“笑い”へ飽くなき探求心を掲げ、『内村と相棒』（2023年／フジテレビ）や『チャンハウス』など若手ディレクターと積極的にタッグを組んできた内村光良が、新しい世代のディレクターと深夜だからこそできることに挑戦する番組だ。【写真あり】当時と今の比較ショット！「ドーバー海峡横断部」メンバー集結内村が今回挑戦するのは、困っ