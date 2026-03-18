LE SSERAFIMが、初のVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』を開催することが18日、発表された。【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM『LE SSERAFIM VR CONCERT： INVITATION』は、4月15日から、日本・韓国・米国・台湾の国と地域で同時上映開始され、日本では 東京・大阪2都市の映画館で開催される。VRヘッドセットを装着するだけでLE SSERAFIMのメンバーの世界に没入できる、