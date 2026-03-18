公益社団法人SVリーグは18日、2026年4月・5月に開催されるAVCチャンピオンズリーグ2026（ACL）への日本からの参加チームについて発表した。 女子が4月26日から30日にかけて韓国で、男子が5月13日から17日にかけてインドネシアで行われる2026年のACL。アジア各国のチャンピオン8クラブが参加し、上位2チームには世界クラブ選手権への出場権が与えられる。 日本のSVリーグからは初代チャンピ