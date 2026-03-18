神奈川県警が、北朝鮮による拉致を排除できない特定失踪者として捜査していた杉山朋也さんを国内で発見したことがわかりました。杉山朋也さん（当時38）は1978年ごろ、神奈川県小田原市内の自宅から行方不明になり、神奈川県警は北朝鮮による拉致を排除できない特定失踪者として行方を調べていました。神奈川県警によりますと、その後、捜査をしていたところ、杉山さんが国内にいるという情報を把握したため、去年12月までに杉山さ