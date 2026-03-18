LUNA SEAのSUGIZOさんが自身のSNSを更新。先月17日に亡くなった真矢さんの月命日に思いを綴りました。 【写真を見る】【 LUNA SEA・SUGIZO 】真矢さんの月命日に思いを吐露「毎日毎分真矢のことを思ってる」「時間が解決してくれるかな。。。」SUGIZOさんは「今日は月命日。あれから１ヵ月・・・何年も経ったような気もするし、１週間しか経ってないような気もする。心身共に超怒涛。」と、この1ヶ月を振り返ります。