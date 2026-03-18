◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBCはベネズエラが初の世界一に輝きました。歓喜するチャンピオンたちに決勝で戦ったアメリカのブライス・ハーパー選手がハグで敬意を表しました。5回にベネズエラが先頭のウィルヤー・アブレイユ選手がソロホームランで2点をリード。なかなか得点を奪えないアメリカは8回にハーパー選手が起死回生の2ランホームランで同点に追いつ