愛媛県を訪問中の秋篠宮妃紀子さまは、総裁を務める「結核予防会」の全国大会に出席されました。紀子さまは午前、松山市のホテルで開催された結核予防全国大会に出席し、挨拶されました。「特に症状が重くなりやすい高齢者や基礎疾患のある人にとって、呼吸器感染症への対策が必要であると広く知らせることが大切です」大会では、結核予防に貢献した医師などに表彰状を手渡されました。紀子さまは1994年から総裁を務めていて、関連