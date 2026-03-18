「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。茶が一度も乗ったことのない乗り物を明かす場面があった。“昭和の大スター”である茶との結婚生活についてトークを展開。パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーが茶について「結構若い頃から大スターでらっしゃるから、ずっと大スター生活で車移動で、電車乗ったことな