新築、中古ともに高止まりするマンション価格。首都圏の新築マンションの平均価格は、再び1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、今年2月に1都3県で販売された新築マンションの1戸あたりの平均価格は1億1025万円となり、6か月ぶりに1億円を超えました。去年の同じ月より38.8％高く、10か月連続の値上がりです。建設資材費の高騰が続いているほか、▼千葉県船橋駅近くのタワーマンションや、▼東京・中央区の湾岸エリア