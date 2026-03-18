自民、立憲民主両党の参院国対幹部が18日、国会内で会談し、19日の参院文教科学委員会の開催を見送ることで合意した。立民側は、松本洋平文部科学相が不倫疑惑報道に関する説明責任を果たすまで応じられないとした。