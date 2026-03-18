2023年7月に静岡市清水区尾羽の国道1号静清バイパス工事現場の橋桁が落下し作業員ら2人が死亡、6人が負傷した事故で、静岡県警は18日、業務上過失致死傷の疑いで、当時現場で監督する立場にあった「名村造船所」（大阪市）の男性社員（31）＝佐賀市＝ら3人を書類送検した。他に書類送検したのは、安全管理の業務に従事していた監理技術者の同社の男性社員（50）＝佐賀県唐津市＝と、作業工程に関する指示などを行っていた「日