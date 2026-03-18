「SixTONES」田中樹（31）が18日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、超大物芸能人を自宅に招いたエピソードを明かした。パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之からは「浜田さん、お元気ですか？」と問われた。TBS系「ハマダ歌謡祭オオカミ少年」で共演している「ダウンタウン」浜田雅功についての質問で、田中は「つい先週か先週も、一緒にご飯食べに行きました」と明かした。浜