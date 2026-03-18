日向坂46の正源司陽子さん（19）が、4月3日から日本テレビ系『フラアニ』で放送されるアニメ『スノウボールアース』（毎週金曜よる11時30分放送）の宣伝大使に就任したことが18日、発表されました。■原作は累計発行部数80万部突破の話題作アニメは、累計発行部数80万部突破の漫画が原作で、雪と氷に覆われた地球“スノウボールアース”を舞台に、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ主人公の少年・鉄男と、巨大ロボットのユキオと