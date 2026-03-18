２０２２年北京五輪フィギュアスケート女子で銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ（２１＝ロシア）が、昨夏の出産を経て本格復帰後に?バキバキ?のマッチョ化して話題になっている。トルソワは北京五輪後に一時競技から離れてフィギュアスケート男子のマカール・イグナトフと結婚。昨夏に第１子の男児となるミハイル君を出産した。その後、本格的に競技へ復帰して２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪を目指すことを