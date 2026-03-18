3月17日に発売されたローソン新商品から、注目のおすすめグルメ5品をピックアップしてご紹介! インパクト抜群の「メガメンチ」「メガコロッケ」など、映えもお腹も満たしてくれる商品が多数ラインナップされている。○メガメンチローソン「メガメンチ」通常サイズ(当社従来品)の3倍以上の重さのメンチカツ。価格は235円。○メガコロッケローソン「メガコロッケ」通常サイズ(当社従来品)の約3倍の重さのコロッケ。価格は195円。○ゴ