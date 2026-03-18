ボートレーサー養成所（福岡・柳川市）の「第１３８期選手養成訓練修了記念競走」が１９日に行われる。メインの「養成所チャンプ決定戦」に２号艇で出場する田中結（１７＝大阪）は父・田中和也、母・原田佑実。父の和也は９７期の養成所チャンプで史上初となる?親子チャンプ?を目指す。田中結は「プレッシャーはかかると思うけど、勝っていい報告をしたい。スタートが行ければジカまくりも…」と積極果敢に攻めるつもりだ。