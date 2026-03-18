ハイアールジャパンセールスは、室外機や配管接続工事が不要で設置が簡単な「窓用ルームエアコン（JAｰW18B、JA-W16B）」と「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）」の計4機種を、2026年4月1日から順次発売します。 記事のポイント 窓型＆床置き型のエアコンは、工事不要で手軽に使える点がメリット。室外機が置けない部屋や、プレハブなどの仮設住居の暑さ対策に最適です。 室外機の置けない部屋でも使