暖かい春はお出かけが楽しみになる一方、花粉がツライと感じる人も多い季節。花粉対策機能を備えた服があれば頼りになるはず。そこで今回ご紹介するのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「花粉対策アイテム」。花粉が付着しにくい素材を使用しているうえ、ほかにも嬉しい機能性を備えているのが魅力です。 花粉対策もできるきれいめワイドパンツ 【ROPÉ PICNIC】「360°ウルトラストレッチワイドパンツ」\5,