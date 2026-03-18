転職が珍しくなくなった今、自分のやりたいことや条件の良い仕事を求めるのは自然なことです。けれど、子育て中で、しかも夫は安定が魅力の公務員。そんな中で突然「転職したい」と言われたら、すぐに受け入れられるでしょうか。今回は、筆者の友人A子さんから聞いた、夫婦の選択にまつわるエピソードをご紹介します。 国家公務員の夫の選択