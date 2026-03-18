グランドマート岡山・北区津高 暮らしに密着した経済の話題を取り上げる「暮らし×経済」です。原油の高騰でガソリン価格以外にも暮らしの身近なところにも影響が出てきそうです。原油を原料としているものの一つに「プラスチック」がありますが、今後、暮らしへの影響は？ （中央化成工業／森啓祐 社長）「こちらの印刷機の方で豆腐の木綿の印刷をしています。豆腐のパッケージの上のふたですね」 中央