20日(金・祝)は関東でにわか雨の可能性があります。また、北陸や東北、北海道では一時的に雪や風が強まるでしょう。21日(土)は広く晴れてポカポカ陽気になりそうです。22日(日)は雲が広がりやすくなるものの、気温は高く、桜が開花ラッシュとなるでしょう。日本気象協会の予想では、この三連休中に福岡や広島、大阪で開花する予想です。20日は関東から北海道で局地的に雨や雪が強まる20日(金・祝)は、上空の寒気や気圧の谷の影響を