◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月１８日、美浦トレセン活気に満ちていた。Ｇ１・６勝をマークしたイクイノックスの全妹イクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は、Ｗコースで３頭併せの真ん中からスタート。外のギャニミード（３歳未勝利）を１馬身半追走し、内のエンジェルラダー（４歳１勝クラス）から半馬身先行する形で、序盤からテンポ良く