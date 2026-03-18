お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（６１）が新たなコント番組に挑戦する。フジテレビでは３月２７日（金）２４時５５分〜２５時５５分に新設コント特番『親切紳士』を放送することを発表した。この番組では、内村が困っている人がいるとついついお節介を焼いてしまう“親切すぎる紳士”役で登場する。そんな親切紳士がいろいろなシチュエーションへ飛び出していく。紳士の執事役には、およそ１２年ぶりに共演