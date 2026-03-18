元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１８日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。第６回のＷＢＣについて振り返った。ベネズエラに惜敗し、様々な声が上がる日本代表について「負けたゲームっていうのは『じゃあ何が悪くて負けたんだ』っていうのはみんな根掘り葉掘り言いたがるけど、言ってもしょうがないことなんだよな。結果がすべての世界なんだから」とコメント。継投につ