１６日、レバノン・ベイルートのガソリンスタンドで給油を行うスタッフ。（ベイルート＝新華社配信）【新華社北京3月18日】米国・イスラエル・イラン情勢を受け、中東地域の多くの国で燃料価格が顕著に上昇し、住民の生活コストがさらに増加している。１０日、エジプト・カイロのガソリンスタンドで給油を待つ車。（カイロ＝新華社配信）１６日、トルコ・イスタンブールのガソリンスタンドで給油する車。（イスタンブール＝新華