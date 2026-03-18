往年の名曲と最近のホット・ソングが集まった大定番プレイリスト『ディズニー・ヒッツ』を通して、ディズニー音楽をさらに楽しんでもらうため「#MYディズニーヒッツチャレンジ 投稿キャンペーン」を実施。抽選で、『ズートピア２』のデザインがかわいい『ディズニー・ヒッツ』プレイリスト カバー・デザインのオリジナルグッズがプレゼントされます☆ #MYディズニーヒッツチャレンジ 投稿キャンペーン キャンペー