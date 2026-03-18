◆大相撲が春場所１１日目（１８日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・高安（田子ノ浦）に引き落とし勝ち、３連勝で２敗を堅持した。過去６勝１０敗ながら、直近４連勝だった相手を退けた。優勝争いは単独トップの霧島を１差で追う展開となった。横綱初優勝に好調をキープしている。９日目に優勝争いをしていた西前頭４枚目・隆の勝（湊川）を２敗に引きずり下ろし、前日は速攻で小結・若元春（荒汐）を